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Команда спробує реабілітуватись з дві поразки поспіль.

Керманич збірної Бразилії Фернандо Дініз прокоментував поразку від Колумбії (1:2) у матчі відбору на ЧС-2026.

"Команда програла два матчі підряд, і це дуже погано. Думаю, треба враховувати, наскільки команда змінилася після чемпіонату світу і що ми мали мало часу на тренування.

Дивімось позитивно. Думаю, зараз якісь недоліки усунути легше, ніж те, що потрібно було виправити після матчу з Уругваєм.

Ми зробимо все можливе, щоб виправитись у матчі з Аргентиною", – сказав головний тренер.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Колумбія — Бразилія в 5 турі відбору на чемпіонат світу-2026.