Команда спробує реабілітуватись з дві поразки поспіль.
Фернандо Дініз, фото - інстаграм Дініза
17 листопада 2023, 12:36
Керманич збірної Бразилії Фернандо Дініз прокоментував поразку від Колумбії (1:2) у матчі відбору на ЧС-2026.
"Команда програла два матчі підряд, і це дуже погано. Думаю, треба враховувати, наскільки команда змінилася після чемпіонату світу і що ми мали мало часу на тренування.
Дивімось позитивно. Думаю, зараз якісь недоліки усунути легше, ніж те, що потрібно було виправити після матчу з Уругваєм.
Ми зробимо все можливе, щоб виправитись у матчі з Аргентиною", – сказав головний тренер.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Колумбія — Бразилія в 5 турі відбору на чемпіонат світу-2026.