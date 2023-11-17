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Форвард "молодіжки" поділився своїми думками перед грою з Люксембургом.

Нападник молодіжної збірної України Ігор Краснопір прокоментував підготовку національної команди до матчів відбору Євро-2025 проти Люксембургу та Азербайджану.

"З кожним збором взаємовідносини між гравцями та тренерським штабом покращуються. Налагоджується взаємозв’язок на полі й поза ним. Спілкуємося, радимося з тренерами, якщо не розуміємо деякі ситуації, як діяти на футбольному полі. З кожним місяцем стаємо на один ступінь кращими.

Перемоги у трьох перших поєдинках додали нам упевненості, а тепер треба, щоб вона не перетворилася на самовпевненість. Для цього треба концентруватися на кожній грі, на кожному тренуванні, не відходити від принципів, які в нас є, і рухатися далі", - наводить слова Краснопіра прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Україна – Люксембург відбудеться сьогодні, 17 листопада, о 20:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна відео-трансляція матчу.