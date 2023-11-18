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Наставник "молодіжки" поділився своїми думками після гри з Люксембургом.

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбірного циклу Євро-2025 проти Люксембургу (4:0), яка стала четвертою поспіль для "синьо-жовтих".

"Рахунком ми задоволені. Що стосується нашої гри, то є деякі моменти. У другому таймі ми були більш агресивні. Нам трохи пощастило, що суперник був без одного гравця через вилучення. У другій половині гри ми зробили крок вперед і зіграли набагато краще, ніж у першій. У нас були моменти і в першому, і в другому таймі, але шанси в першому мені не так сподобалися, як у другому. Я просив футболістів більше грати в атаку, це спрацювало в другому таймі.

Закидання м'яча за спину суперникам – це тактика? Так. Нам потрібно було знайти місце, куди віддавати передачу. Знали, що проти Люксембургу так можна чинити. Знали, що вони гратимуть високою лінією захисту, розуміли, що потрібно буде закидати. Я казав про це гравцям.

Навіщо В'юнник і Волошин помінялися позиціями? Самі гравці запропонували мені це. Іноді я їм не дозволяю так мінятися, але цього разу я погодився з ними. Вони пограли так деякий час, а потім повернулися на свої позиції.

Я не повністю задоволений тим, як гравці розуміють мене і виконують мої тактичні настанови. Є дуже багато моментів, над якими потрібно працювати. З іншого боку, мої гравці дуже відкриті для того, щоб пробувати щось нове.

Поки не знаємо, чи зіграє Брагару в наступному матчі. Будемо знати через два дні. Ми дуже піклуємося про наших гравців, ми не хочемо їх змушувати грати. Ми дбаємо про їхнє здоров'я. Якщо ми задіємо його, він може погіршити свою травму і пропустити багато. Краще дати йому відпочити. Нових травм немає", — наводить слова Мельгоси Суспільне Спорт.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Люксембург.