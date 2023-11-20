Клуб дуже хоче придбати статусного гравця.
Ірвінг Лосано - Getty Images
20 листопада 2023, 18:37
ЛА Гелаксі все ще зацікавлений у підписанні Ірвінга Лосано наступного року - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Ірвінг вже вів перемовини з колективом минулого літа, але вирішив повернутися до ПСВ Ейндговен. За інформацією, сума його трансферу склала близько 15 мільйонів євро.
Проте варіант з МЛС залишається відкритим в майбутньому.
Цього сезону він провів 12 матчів та оформив в них сім результативних дій.