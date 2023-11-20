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Клуб дуже хоче придбати статусного гравця.

ЛА Гелаксі все ще зацікавлений у підписанні Ірвінга Лосано наступного року - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Ірвінг вже вів перемовини з колективом минулого літа, але вирішив повернутися до ПСВ Ейндговен. За інформацією, сума його трансферу склала близько 15 мільйонів євро.

Проте варіант з МЛС залишається відкритим в майбутньому.

Цього сезону він провів 12 матчів та оформив в них сім результативних дій.