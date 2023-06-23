Італія

Мексиканець може перейти у тамтешній чемпіонат.

Півзахисник Наполі Ірвінг Лосано цього літа може змінити клубну прописку, повідомляє Джанлука Ді Марцио.

За інформацією джерела, 27-річний мексиканець став ціллю саудівських клубів. Сам гравець, у якого спливає термін контракту з неаполітанцями влітку наступного року, не заперечує такому варіанту продовження кар'єри.

У нинішньому сезоні Лосано провів 41 матч, у яких забив чотири м'ячі та віддав чотири результативні передачі.

Наприкінці сезону він отримав травму та не грав у заключних поєдинках.