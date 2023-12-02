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У фіналі турніру німецька збірна у серії пенальті обіграла французів.

У фіналі юнацького чемпіонату світу до 17 років збірна Німеччини здобула перемогу над національною командою Франції.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 29 хвилині результативним ударом відзначився німець Періс Бруннер, який реалізував пенальті.

На 51 хвилині німці подвоїли перевагу в рахунку зусиллями Ноа Дарвіха, але за дві хвилини Саймон Буабре відіграв один м'яч.

Потім на 69 хвилині німецька команда залишилася у меншості після вилучення Віннерса Осаве, який отримав другу жовту картку. Французи таким подарунком скористалися і на 85 хвилині Матіс Амугу зрівняв цифри на табло.

Основний час матчу закінчився з рахунком 2:2, що перевело гру у серію пенальті, де було виконано по шість ударів. Зрештою німці здобули перемогу з рахунком 4:3.

Таким чином збірна Німеччини вперше стала чемпіоном світу до 17 років. До цього був фінал у 1985 році та третє місце у 2007 та 2011 роках.

Німеччина U-17 — Франція U-17 2:2 (після серії пенальті 4:3)

Голи: Бруннер, 29 (з пенальті), Дарвіх, 51 — Буабре, 53, Амугу, 85.

Німеччина: Гайде — Хенніг (Херверт, 88), Одогу, Ельч, Морейра — Осаве, Харшауї, Дарвіх (Кабар, 73) — Бруннер, Ялчінкая (Рамсак, 67), Мерштедт.

Франція: Аргней — Шаді (Сангуї, 46), Мепію, Санда, Тіті — Сілла, Амугу, Боунеб — Буабре (Діалло, 90+4), Гоміс, Ламбурд (Тінкр, 90).

Попередження: Осаве, Бруннер, Харшауї, Кабар — Буабре.

Вилучення: Осаве, 69 (друга жовта).