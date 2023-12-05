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Поєдинок між збірними розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Сьогодні, 5 грудня, жіноча збірна України продовжить свій шлях матчем шостого туру групового етапу Ліги Націй.

Суперником команди Володимира Пятенка буде збірна Сербії.

Гра пройде на стадіоні Stadion Sports Center of FA of Serbia у містечку Стара Пазова. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

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Нагадаємо, Україна вже втратила шанси на підвищення у класі після минулої поразки від Польщі (0:1). Водночас "синьо-жовтим" необхідно перемагати, щоб не пропустити вперед Грецію та не вилетіти з Ліги В.

Після п'яти турів Україна набрала три очки, як і Греція на останньому місці. У Польщі 13 очок, а у Сербії — 10.