Гравець отримав доволі престижне визнання.
Ліонель Мессі - Getty Images
05 грудня 2023, 17:56
Ліонель Мессі названий найкращим спортсменом року - повідомляє Time.
Форвард минулого року виграв чемпіонат світу разом зі збірною Аргентини, демонструючи впевнену гру та будучи одним з головних творців даного успіху.
Окрім того, став чемпіоном Франції у складі ПСЖ та відправився до Інтеру Маямі, де також продовжує демонструвати солідний рівень.
У складі представника МЛС він провів 14 матчів та оформив 16 результативних дій.