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Гравець отримав доволі престижне визнання.

Ліонель Мессі названий найкращим спортсменом року - повідомляє Time.

Форвард минулого року виграв чемпіонат світу разом зі збірною Аргентини, демонструючи впевнену гру та будучи одним з головних творців даного успіху.

Окрім того, став чемпіоном Франції у складі ПСЖ та відправився до Інтеру Маямі, де також продовжує демонструвати солідний рівень.

У складі представника МЛС він провів 14 матчів та оформив 16 результативних дій.