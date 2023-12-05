Ліонель Мессі названий найкращим спортсменом року - повідомляє Time

Форвард минулого року виграв чемпіонат світу разом зі збірною Аргентини, демонструючи впевнену гру та будучи одним з головних творців даного успіху. 

Окрім того, став чемпіоном Франції у складі ПСЖ та відправився до Інтеру Маямі, де також продовжує демонструвати солідний рівень. 

У складі представника МЛС він провів 14 матчів та оформив 16 результативних дій. 