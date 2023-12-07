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У фіналі турніру команда з українськими футболістами поступилася Сабуртало.

Динамо Батумі у фіналі Кубку Грузії мінімально поступилося Сабуртало з рахунком 0:1.

Єдиний та переможний гол був забитий на другій компенсованій хвилині до другого тайму, а його автором став Іраклій Сіхарулідзе.

Український головний тренер Андрій Демченко випустив у стартовому складі вінгера Георгія Цитаїшвілі, який орендований у київського Динамо – він відіграв увесь поєдинок.

До цього Динамо Батумі під керівництвом Демченка виграло чемпіонат Грузії.

Цього сезону Цитаїшвілі провів 21 матч, у яких забив п'ять голів та віддав два асисти.