У фіналі турніру команда з українськими футболістами поступилася Сабуртало.
Георгій Цитаїшвілі, ФК Динамо Батумі
07 грудня 2023, 16:25
Динамо Батумі у фіналі Кубку Грузії мінімально поступилося Сабуртало з рахунком 0:1.
Єдиний та переможний гол був забитий на другій компенсованій хвилині до другого тайму, а його автором став Іраклій Сіхарулідзе.
Український головний тренер Андрій Демченко випустив у стартовому складі вінгера Георгія Цитаїшвілі, який орендований у київського Динамо – він відіграв увесь поєдинок.
До цього Динамо Батумі під керівництвом Демченка виграло чемпіонат Грузії.
Цього сезону Цитаїшвілі провів 21 матч, у яких забив п'ять голів та віддав два асисти.