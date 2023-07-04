Україна 04 липня 2023, 18:48 Динамо Батумі орендувало Цитаішвілі Грузинський футболіст продовжить кар'єру на батьківщині. Георгій Цитаішвілі, інстаграм Динамо Б 04 липня 2023, 18:48 Динамо Батумі повідомило про оренду півзахисника київського Динамо Георгія Цитаішвілі. Орендна угода між футболістом та грузинським клубом розрахована на сезон 2023/2024. Минулий сезон гравець Динамо Київ виступав за польський Лех. У 24 матчах він забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Dinamo Batumi Official (@fcdinamobatumi) Раніше повідомлялось, що колишній нападник київського Динамо Фран Соль продовжить кар'єру в АЕК Ларнаці. Люди Георгій Цитаішвілі Команди Динамо Батумі Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте