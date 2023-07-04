Україна

Грузинський футболіст продовжить кар'єру на батьківщині.

Динамо Батумі повідомило про оренду півзахисника київського Динамо Георгія Цитаішвілі.

Орендна угода між футболістом та грузинським клубом розрахована на сезон 2023/2024.

Минулий сезон гравець Динамо Київ виступав за польський Лех. У 24 матчах він забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що колишній нападник київського Динамо Фран Соль продовжить кар'єру в АЕК Ларнаці.