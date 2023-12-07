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Олег Кузнецов поділився своїми думками після жеребкування еліт-раунду відбору Євро-2024.

Головний тренер юнацької збірної України Олег Кузнецов прокоментував результати жеребкування еліт-раунду кваліфікації Євро-2024.

"Звісно, ми задоволені жеребом. Нам не випала ані Італія, ані Франція. Можна було всього очікувати, тому що італійці були в четвертому кошику, у третьому — французи. Я вважаю, що десь нам пощастило. Із цими суперниками можна ставити завдання посідати перше місце.

Ми незнайомі з цими командами. Жодного разу не грали з кимось із них. Зважаючи, що Швейцарія була в першому кошику, певно, швейцарці й будуть фаворитами. Найближчим часом будемо знайомитися з кожною командою.

До жеребкування ми нічого не планували. Зараз отримали суперників, будемо думати над підготовкою. У березні елітраунд, тому треба зібратися десь у лютому. Бажано зіграти два контрольних матчі.

Конкретно місцем проведення зборів буде займатися УАФ. Вони шукатимуть міста. Зрозуміло, що не в Україні — можливо, за кордоном якийсь збір організують. Але поки ми про це не говорили", - наводить слова Кузнецова Суспільне Спорт.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування "синьо-жовтим" випали збірні Швейцарії, Латвії та Північної Македонії.