Евро-2015 (U19). Новость

Гратимемо проти міцних колективів із різних куточків Європи.

Збірна України серед юнаків віком до U-19 продовжує свій шлях до чемпіонату Європи-2024.

На наступний рік у "синьо-жовтих" під орудою Олега Кузнецова заплановані матчі елітного раунду кваліфікації, куди команда потрапила, подолавши попередній етап відбору.

Під час жеребкування, що відбулось 7 грудня 2023 року, Україна потрапила до другого кошика.

За підсумком церемонії було сформовано наступні квартети.

Група 1: Іспанія, Австрія, Косово, Словенія.

Група 2: Нідерланди, Бельгія, Франція, Литва.

Група 3: Норвегія, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Чорногорія.

Група 4: Португалія, Данія, Сербія, Греція.

Група 5: Шотландія, Чехія, Грузія, Італія.

Група 6: Туреччина, Німеччина, Хорватія, Румунія.

Група 7: Швейцарія, Україна, Північна Македонія, Латвія.

Нагадаємо, що матчі елітного раунду кваліфікації відбуватимуться 18 – 26 березня 2024 року.

До основного етапу чемпіонату Європи-2024 в Північній Ірландії виходять перші команди з кожної з груп.

Фінальна частина відбуватиметься з 15 по 28 липня 2024 року й одночасно буде відбірковим раундом до чемпіонату світу-2025 в категорії U-20.

У попередньому раунді кваліфікації Україна посіла першу сходинку в групі з Косово, Словаччиною та Мальтою, поступившись лише косоварам (0:4).