Інтер Маямі на своєму офіційному сайті оголосив про проведення передсезонної підготовки у Саудівській Аравії.

Зокрема, на території Саудівської Аравії команда, якою володіє Девід Бекхем, проведе два товариські матчі.

29 січня Інтер Маямі, у якому виступає українець Сергій Кривцов, зіграє проти Аль-Хіляля, а 1 лютого відбудеться зустріч з Ан-Насром.

Таким чином, 1 лютого можливе протистояння двох легенд світового футболу — Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.