Можливе протистояння двох легенд світового футболу відбудеться 1 лютого.
ФК Інтер Маямі
12 грудня 2023, 08:59
Інтер Маямі на своєму офіційному сайті оголосив про проведення передсезонної підготовки у Саудівській Аравії.
Зокрема, на території Саудівської Аравії команда, якою володіє Девід Бекхем, проведе два товариські матчі.
29 січня Інтер Маямі, у якому виступає українець Сергій Кривцов, зіграє проти Аль-Хіляля, а 1 лютого відбудеться зустріч з Ан-Насром.
Таким чином, 1 лютого можливе протистояння двох легенд світового футболу — Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.