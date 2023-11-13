Северная Америка

Для аргентинця це був дебютний сезон у США.

Нападника Ліонеля Мессі визнано найкращим гравцем Інтер Маямі за підсумками сезону 2023 року. Про це повідомляє прес-служба клубу.

36-річний аргентинець став гравцем американського клубу влітку цього року. Його контракт розрахований до кінця 2025 року.

Цього сезону Мессі провів 14 поєдинків, у яких забив 11 голів та віддав п'ять результативних передач. Мессі допоміг клубу здобути Кубок ліг.

Мессі також отримав дві індивідуальні нагороди за свої виступи, ставши найкращим гравцем Кубка ліг та найкращим бомбардиром, забивши вражаючі десять голів та віддавши чотири передачі у семи іграх турніру.

Також додамо, що наприкінці жовтня Мессі отримав восьмий Золотий м'яч.