Українці зіграють проти Греції, Швейцарії та Словаччини.
Гравці збірної України U-17, УАФ
20 грудня 2023, 21:51
Став відомий календар матчів юнацької збірної України в еліт-раунді відбору Євро-2024. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
За результатами жеребкування команда Володимира Єзерського потрапила до четвертої групи, де суперниками "синьо-жовтих" будуть збірні Греції, Швейцарії та Словаччини.
Господарем міні-турніру буде Греція, а матчі відбудуться з 6 по 12 березня 2024 року.
Календар матчів України U-17 в еліт-раунді відбору Євро-2024:
06.03.2024
Греція — Україна
Словаччина — Швейцарія
09.03.2024
Греція — Словаччина
Швейцарія — Україна
12.03.2024
Швейцарія — Греція
Україна — Словаччина
Нагадаємо, Євро-2024 пройде з 20 травня до 5 червня 2024 року на Кіпрі.