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Українці зіграють проти Греції, Швейцарії та Словаччини.

Став відомий календар матчів юнацької збірної України в еліт-раунді відбору Євро-2024. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

За результатами жеребкування команда Володимира Єзерського потрапила до четвертої групи, де суперниками "синьо-жовтих" будуть збірні Греції, Швейцарії та Словаччини.

Господарем міні-турніру буде Греція, а матчі відбудуться з 6 по 12 березня 2024 року.

Календар матчів України U-17 в еліт-раунді відбору Євро-2024:

06.03.2024

Греція — Україна

Словаччина — Швейцарія

09.03.2024

Греція — Словаччина

Швейцарія — Україна

12.03.2024

Швейцарія — Греція

Україна — Словаччина

Нагадаємо, Євро-2024 пройде з 20 травня до 5 червня 2024 року на Кіпрі.