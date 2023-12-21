Інше

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 20 грудня 2023 року.

Завершилася 665 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

"Дональду Трампу заборонили брати участь у виборах президента", — CNN. Відповідне рішення ухвалив Верховний суд Колорадо. Причина — штурм Капітолію 2021 року. Рішення Верховного суду штату стосується лише Колорадо та буде призупинено до 4 січня в очікуванні апеляції Трампа до Верховного суду США.

"США просять допомоги в Японії, щоб передати Україні більше ракет для ЗРК Patriot", – The Washington Post. Очікується, що цього тижня Японія офіційно оформить зміни в політиці, які дадуть їй змогу експортувати кілька десятків ракет Patriot до США.

"Представники ЖЕКів та ОСББ можуть вручати повістки", – речник Командування Сухопутних військ Фітьо. Фітьо зазначає, що служба за контрактом передбачає вибір посад та військових спеціальностей, що можна вказувати при поступленні на службу.

Чеські військові та резервісти придбають 10 тисяч FPV-дронів для ЗСУ За підтримки головнокомандувача чеської армії, створено асоціацію Group D, яка запустить публічний збір коштів під назвою Nemesis, де збиратимуть 4,5 млн доларів на дрони для військових України.

"Близько 6 тисяч чоловіків призовного віку виїжджають за добу по всій ділянці західного кордону України", — ДПСУ. Як волонтери, за системою Шлях – орієнтовно 150-200 чоловіків. Загалом близько 45% – це водії вантажних перевезень. Також останнім часом збільшилася кількість чоловіків, які беруть шлюб з багатодітними мамами, щоб виїхати з кордон. Крім того, є багато випадків, коли виїжджають в якості супроводжуючих тих, хто має інвалідність.

"Я блокуватиму вступ України до НАТО, оскільки це буде початком Третьої світової війни", — прем'єр Словаччини Фіцо.

"Сі Цзіньпін під час візиту в Сан-Франциско прямо заявив Байдену, що Пекін возз'єднає Тайвань з материковим Китаєм", — стверджують джерела NBC. Як повідомляється, китайський лідер також повідомив, що віддає перевагу мирному, а не силовому приєднанню.

"Авіасполучення в Україні, швидше за все, відкриють у 2024 році", - секретар РНБО Олексій Данілов.

"Питання допомоги США Україні переноситься наступного року", – Reuters.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби відбулось 89 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 31 авіаційний удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Карповичі Чернігівської області; Хотінь, Костянтинівка, Волфине Сумської області; Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 12 атаки противника поблизу Білогорівки Луганської області; східніше Тернів та Спірного Донецької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 18 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області,. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 9 безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області, де противник намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали обласний центр Херсонської області та Дніпровське, Очаків Миколаївської області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Кринок Херсонської області.

Ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра. Здійснив 29 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника. Протягом доби протиповітряною обороною знищено 1 керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 артилерійських засобів противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Селектор. Військові: доповідь про ситуацію на фронті. Внутрішня ситуація: безпека, доповідь від правоохоронців, ліквідація наслідків російського обстрілу Херсона – жорсткий обстріл. Відповімо ворогу.

Доповідь ГУР: плани окупантів, наша протидія. Доповідь Служби зовнішньої розвідки України: тенденції найближчого часу, важливі наші операції, які готуємо.

Окрема розмова про дрони – те, що на складах, і те, що потрібно на передовій. Логістика буде швидшою. Працюємо і над тим, щоб ефективність застосування дронів, зокрема FPV, стала вищою по всіх напрямках. Це очевидний пріоритет держави і цілком конкретний спосіб берегти життя наших воїнів".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!