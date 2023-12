Чинний переможець Ліги чемпіонів Манчестер Сіті заявив, що не підтримує проєкт Суперліги. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Наша позиція не змінилася з 2021 року — ми виходимо з Суперліги.

Ми, як і раніше, віддані співпраці з іншими клубами та участі у турнірах УЄФА", — йдеться у заяві.

