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Країна хоче дозволити купувати більше іноземних гравців.

Саудівська професійна ліга може збільшити ліміт на легіонерів у заявках команд на сезон - повідомляє ресурс The Telegraph.

Головною ціллю повинно бути створення можливості купувати більше іноземних гравців, а також обмежити продаж тих, які перебувають у командах.

Прямо зараз можна мати до 8 легіонерів у заявці, розглядається збільшення до 10.

Саудівська Аравія сподівається підняти рівень свого чемпіонату і купити нових зіркових гравців.