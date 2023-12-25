Країна хоче дозволити купувати більше іноземних гравців.
Лого Чемпіонату Саудівської Аравії - Getty Images
25 грудня 2023, 18:34
Саудівська професійна ліга може збільшити ліміт на легіонерів у заявках команд на сезон - повідомляє ресурс The Telegraph.
Головною ціллю повинно бути створення можливості купувати більше іноземних гравців, а також обмежити продаж тих, які перебувають у командах.
Прямо зараз можна мати до 8 легіонерів у заявці, розглядається збільшення до 10.
Саудівська Аравія сподівається підняти рівень свого чемпіонату і купити нових зіркових гравців.