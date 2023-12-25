Англія

Вулвз здолав "аристократів".

Головний тренер Вулвергемптона Гарі О'Ніл прокоментував перемогу над Челсі (2:1) у 18-му турі АПЛ.

"Це був важкий день для невеликої команди, але з тим, що у нас було, я знав, що, якщо ми вийдемо на свій максимальний рівень, особливо тут, з уболівальниками за нас, ми зможемо доставити Челсі деякі проблеми.

У першому таймі ми занадто часто перехоплювали м'яч, але в іншому я вважаю, що ми були дуже хороші", – зізнався О'Ніл.

До вашої уваги відео кращих моментів Вулвергемптон — Челсі в англійській Прем'єр-лізі-2023/24.