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71-річний тренер-чемпіон очолив південноамериканську збірну.

Перуанська футбольна федерація на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера збірної, яким став Хорхе Фоссаті.

На своїй посаді 71-річний уругваєць змінив Хуана Рейносо.

Таким чином, Фоссаті готуватиме перуанців до Кубка Америки 2024 року. За результатами жеребкування Перу зіграє проти Аргентини та Чилі.

До цього Фоссаті привів до чемпіонства Університаріо у чемпіонаті Уругваю. Також він тренував Інтернасьйонал, Аль-Шабаб, Аль-Айн та Аль-Ахлі. Крім цього працював зі збірними Уругваю та Катару.