Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Важка перемога фаворитів наприкінці основного часу.

На протилежній половині земної півкулі вже стартувала кваліфікація до чемпіонату світу-2026, що відбудеться на полях США, Канади та Мексики.

Збірна Бразилії в другому турі відбіркових змагань гостювала на полі Перу й це виявилась дуже складна гра для п’ятиразових володарів Кубку світу.

Повну перевагу за статистичними показниками колектив Фернандо Дініза не міг реалізувати ані в першому таймі, а ні після перерви, а незарахований гол Рішарлісона в першій половині гри так і ризикував залишитись єдиним влучним пострілом по перуанських воротах у цій грі.

Аж допоки на останній хвилині основного часу протистояння Неймар із кутового на лівому фланзі не поцілив точно в голову Маркіньйосу на ближній стійці, за підсумком чого "пентакампеоне" святкували другу перемогу в кваліфікації.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Перу — Бразилія в 2 турі відбору на чемпіонат світу-2026:

Перу — Бразилія 0:1

Голи: Маркіньйос, 90

Перу: Гальєсе — Корсо, Тапія, Абрам, Трауко (Валера, 90+2) — Поло (Грімальдо, 46), Картахена (Кастільйо, 68), Йотун, Лопес — Каррільйо (Руїдіас, 78), Герреро.

Бразилія: Едерсон — Данило (Вандерсон, 85), Маркіньйос, Габріель, Лоді — Гімараєс (Жоелінтон, 85), Каземіро — Рафінья (Мартінеллі, 85), Неймар (Вейга, 90+3), Родріго — Рішарлісон (Жезус, 64).

Попередження: Картахена, Тапія, Лопес — Рафінья, Гімараєс.