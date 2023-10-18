Чемпіонат Світу-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий форвард допоміг команді залишитись єдиною, хто ще не втрачав очки у відборі.

На теренах Південної Америки вже тривають матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Рано вранці за європейським часом збірна Аргентини навідалась до Перу заради проведення матчу четвертого туру.

Гра в Лімі видалась для чинних чемпіонів світу доволі важкою, але дубль Ліонеля Мессі наприкінці першого тайму суттєво полегшив глобальне завдання колективу Ліонеля Скаллоні із здобуття перемоги.

У другий половині гри господарі так і не відновили баланс сил у грі, тож навіть були ближче до третього м’яча у власні ворота, аніж до бодай голу у відповідь.

Перу — Аргентина 0:2

Голи: Мессі, 32, 42

Перу: Гальєсе — Адвінкула, Сантамарія (Тапія, 46), Абрам, Лойола (Трауко, 46) — Поло (Грімальдо, 46), Картахена, Йотун, Дзанелатто (Пенья, 67) — Каррільйо — Герреро (Рейна, 46).

Аргентина: Е. Мартінес — Монтіель (Куарта, 34), Ромеро (Песселья, 46), Отаменді, Тальяфіко (Акунья, 78) — Де Пауль (Ло Чельсо, 78), Макаллістер, Фернандес — Мессі, Альварес (Мартінес, 78), Гонсалес.

Попередження: Йотун, Адвінкула.