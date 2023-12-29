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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 28 грудня 2023 року.

Завершилася 673 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

За інформацією Reuters з посиланням на державні ЗМІ, лідер Північної Кореї, Кім Чен Ин, віддав наказ військовим та виробникам боєприпасів і ядерної зброї прискорити підготовку до війни.

"З 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року на Київщині посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи", — Київська ОВА.

"Цивільне судно під прапором Панами підірвалося на ворожій міні у Чорному морі", — ДПСУ. "Судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Двоє моряків отримали поранення".

"Законопроект про мобілізацію доопрацьовуватиметься", – спікер командування Сухопутних військ ЗСУ Фітьо. Він також нагадує про необхідність оновити дані у ТЦК та СП, якщо ви ще цього не зробили.

"Росіяни планують підготувати ДРГ для провокацій на півдні України", — ГУР. Як зазначили в Головному управлінні розвідки Міноборони, російським загарбникам не дає спокою завдана Україною поразка на Чорному морі.

За рік США надали 34 пакети допомоги Україні. Володимир Зеленський повідомив, що Штати загалом за цей рік надали Україні 34 пакети військової допомоги. А їх загальна вартість склала понад 24 мільярди доларів.

"Державний борг перевищив 5 трлн грн", — голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Естонія не була б проти допомогти Україні в мобілізації українських громадян, які проживають у країні", — МВС Естонії.

"Україна отримає від ЄС 50 млрд євро навіть без підтримки Угорщини", — повідомив речник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер в інтерв'ю Bloomberg.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосувує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу “FPV”, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення. Ворог завдав 2 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарні та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Клюси, Леонівка, Бучки Чернігівської області; Середина-Буда, Студенок, Волфине, Миропілля, Угроїди, Рясне, Попівка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки, Кам'янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі Синьківки Харківської області. Також противник завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки та Глушківки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Колодязі, Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Переїзне Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області, де противник, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області . Тут противник здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Гостре, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Урожайне, Макарівка, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки в районах Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області. Тут противник, за підтримки авіації, безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Полтавка, Залізничне, Мала Токмачка, Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Золота Балка, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Херсон, Софіївка та Станіслав Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Українські воїни стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійські засоби та 2 склади боєприпасів противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Селектор. Внутрішня ситуація. Ліквідація наслідків російських ударів. Зокрема, Херсон та Херсонщина, Запорізька область, інші регіони. Вдячний кожному рятувальнику, кожному лікарю, кожному поліцейському.

Доповіді МВС і СБУ: є хороші результати в захисті від колаборантів та навідників, у протидії злочинності.

Робота нашого експортного коридору в Чорному морі: уже понад 12 мільйонів тонн вантажів. Особливо вагомі результати за грудень, і це відчувається на рівні всієї нашої економіки.

Звичайно, були сьогодні й доповіді щодо фронту – Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, лівий берег Херсона.

Стійкість зараз, сила зараз, результати зараз визначають, як мине ця зима повномасштабної війни й чого будемо очікувати від наступного року".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!