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Український захисник шукатиме собі нову команду на 2024 рік.

Урарту на своєму офіційному сайті оголосив про відхід українського захисника Івана Зотька.

Контракт із 27-річним українцем було розірвано достроково. Причин такого рішення не називають.

Зотько став гравцем вірменського клубу у лютому цього року. На його рахунку 22 матчі, три забиті м'ячі та три асисти.

За підсумками минулої кампанії українець разом із Урарту став чемпіоном та володарем Кубка Вірменії.

Раніше Зотько виступав за молодіжну команду Валенсії, Металіст, Олімпік, Льєйду та Ельче.