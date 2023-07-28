Вчора, 27 липня, у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій вірменський Урарту поступився румунському Фарулу з рахунком 2:3.

Команда з Єревану двічі вела в рахунку, але зрештою поступилася.

Один із голів був забитий українським півзахисником Іваном Зотьком, який на 38 хвилині неймовірним ударом зі штрафного влучив у ворота суперника.

Гра у відповідь пройде через тиждень — 3 серпня.

Нагадаємо, на цій стадії турніру бере участь полтавська Ворскла, яка здобула вольову перемогу над Ділою (2:1).