Під час перегляду результативного удару одразу згадується Олександр Алієв, коли він виступав у київському Динамо.
ФК Урарту
28 липня 2023, 11:56
Вчора, 27 липня, у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій вірменський Урарту поступився румунському Фарулу з рахунком 2:3.
Команда з Єревану двічі вела в рахунку, але зрештою поступилася.
Один із голів був забитий українським півзахисником Іваном Зотьком, який на 38 хвилині неймовірним ударом зі штрафного влучив у ворота суперника.
Гра у відповідь пройде через тиждень — 3 серпня.
Нагадаємо, на цій стадії турніру бере участь полтавська Ворскла, яка здобула вольову перемогу над Ділою (2:1).