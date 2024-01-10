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Угода з 30-річним американцем розрахована до літа 2026 року.

Інтер Маямі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Джуліаном Гресселем.

Угода з 30-річним американцем, який народився у Німеччині, розрахована до літа 2026 року. Також у контракт включено опцію продовження ще на один сезон.

Минулого сезону Грессель провів 41 матч, у яких забив шість голів та віддав дев'ять гольових передач. Він виступав за Ванкувер та Коламбус.

До цього Грессель виступав за Атланту, Ді Сі Юнайтед та Бамберг.