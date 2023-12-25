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Творці Суперліги вважають, що проєкт живий.

Генеральний директор Суперліги Бернд Райхарт заявив, що проєкт зможуть запустити, попри відмову топклубів приймати в цьому участь.

"Ми переконані, що легко знайдемо 64 команди для гри у Європейській Суперлізі. Ми хочемо далі розвивати пропозицію, адже тепер клуби можуть не боятися санкцій.

Німеччина також зазнає тиску на міжнародній арені, особливо з боку АПЛ. Ми вважаємо, що наша пропозиція – дуже хороша можливість клубам стати сильнішими, отримати ще одну опору", — слова функціонера передає Die Welt.

Раніше, гендир Суперліги розповів про величезні фінансові надходження з рекламних контрактів.