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У складі хорватського клубу виступають два українці.

Колишній керівник селекційного відділу донецького Шахтаря Жозе Боту став спортивним директором Осієка. Про це повідомляє прес-служба хорватського клубу.

Угода з 57-річним португальцем розрахована до літа 2026 року.

Нагадаємо, Боту працював у Шахтарі з 2018 по 2021 рік, після чого перебрався до ПАОКа, де обійняв посаду спортивного директора.

Зазначимо, що у складі Осієка виступають два українці — захисник Олександр Драмбаєв та півзахисник Денис Гармаш.

Після 19 ігор Осієк набрав 27 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Хорватії.