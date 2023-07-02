Україна

Наступний сезон українець проведе у Хорватії.

Хорватський Осієк на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Шахтаря Олександром Драмбаєвим.

Орендну угоду з 22-річним українцем розраховано до кінця наступного сезону. У хорватів буде право викупити футболіста у "гірників".

Минулого сезону Драмбаєв на правах оренди виступав за бельгійський Зюльте-Варегем. На його рахунку 25 матчів, один гол та один асист.

За підсумками минулої кампанії Осієк посів третє місце у чемпіонаті Хорватії.

Також додамо, що у складі хорватського клубу виступає ще один українець Євген Чеберко.