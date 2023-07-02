Наступний сезон українець проведе у Хорватії.
Олександр Драмбаєв, ФК Осієк
02 липня 2023, 13:15
Хорватський Осієк на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Шахтаря Олександром Драмбаєвим.
Орендну угоду з 22-річним українцем розраховано до кінця наступного сезону. У хорватів буде право викупити футболіста у "гірників".
Минулого сезону Драмбаєв на правах оренди виступав за бельгійський Зюльте-Варегем. На його рахунку 25 матчів, один гол та один асист.
За підсумками минулої кампанії Осієк посів третє місце у чемпіонаті Хорватії.
Також додамо, що у складі хорватського клубу виступає ще один українець Євген Чеберко.