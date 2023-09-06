Інше

Перший коментар 33-річного українця після переходу до хорватського клубу.

Півзахисник Денис Гармаш прокоментував підписання контракту з хорватським Осієком.

"Я знаю, що Осієк — добре організований клуб із чудовою інфраструктурою. Я побачив, що в нього численні та пристрасні вболівальники, які є великими фанатами клубу, атмосфера на останніх домашніх іграх була справді вражаючою, і це мене привабило.

Я хочу максимально зосередитися на тренуваннях, на тому, щоб дізнатися про своїх партнерів по команді і разом з ними досягти максимально можливого результату в Осієці.

Я розмовляв із Драмбаєвим, який сказав, що не помилюся, якщо приїду сюди, знаю, що Чеберко теж тут грав, а в київському Динамо я грав із Домагоєм Відою, який часто наголошував на своїй прекрасній країні та клубі, в якому він виріс. Я також знаю тренера з Різеспора, тож вірю, що мені буде легше адаптуватися.

Позиція у команді? Я атакуючий півзахисник, який може грати більш замкнуто, але при цьому більш просунутий як нападник", — наводить слова Гармаша прес-служба хорватського клубу.

Раніше повідомлялося, що Гармаш підписав однорічний контракт із Осієком, у якому є опція продовження ще на один сезон.