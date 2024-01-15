Інше 15 січня 2024, 23:59 Марта отримала від ФІФА спеціальну нагороду Заслуги бразильянки були відзначені. Марта, фото: FIFA 15 січня 2024, 23:59 Легендарна бразильська футболіста Марта отримала спеціальний приз від ФІФА. Нагорода від FIFA The Best 37-річна футболістка отримала за внесок у розвиток жіночого футболу. Legend. 👑🇧🇷#TheBest pic.twitter.com/cxSOrAAUkA — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 15, 2024 символічна збірна 2023 року, а також Гравець та Тренер року. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте