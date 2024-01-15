Легендарна бразильська футболіста Марта отримала спеціальний приз від ФІФА.

Нагорода від FIFA The Best 37-річна футболістка отримала за внесок у розвиток жіночого футболу.

Нагадаємо, що раніше стала відома символічна збірна 2023 року, а також Гравець та Тренер року