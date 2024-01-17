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Брайан Рімер назвав головну причину провалу легіонера Динамо у Бельгії.

Головний тренер Андерлехта Браян Рімер прокоментував майбутнє орендованого півзахисника київського Динамо Джастіна Лонвейка.

"Лонвейк чудовий хлопець, який віддає все заради команди. Але він невчасно отримав травму, і з того часу команда тільки прогресувала без нього.

Для нього також є пріоритетом знайти команду, де він буде отримувати ігровий час. Я не хочу, щоб у команді було багато незадоволених гравців", — наводить слова Рімера Wal Foot.

Раніше повідомлялося, що Лонвейк може достроково повернутись до Динамо, а потім була інформація від ЗМІ, що 23-річний голландець може перебратися до чемпіонату Туреччини.

У першій половині сезону Лонвейк провів лише три матчі, відігравши на полі 39 хвилин.