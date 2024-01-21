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Португальська суперзірка вважає, що довіра людей до розпіарених премій стрімко падає.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду прокоментував завоювання Ліонелем Мессі Золотого м'яча та премії The Best.

"Я вже звик до того, як працюють ці організації. Щиро кажучи, я не дивився на церемонію нагородження. Я вважаю, що Золотий м'яч та премія The Best втрачають авторитет. Це не означає, що Мессі, Голанд або навіть Мбаппе не заслуговують на них, але я більше не вірю в ці нагороди.

І це не тому, що виграв приз Globe Soccer Awards. Просто є факти та цифри, а цифри не брешуть. Вони не можуть відібрати у мене їх, бо це є реальність. І це те, що тішить мене, бо цифри – це факти", – слова Роналду наводить Record.

Раніше стало відомо, що Роналду отримав нагороду Globe Soccer Awards, як найкращий футболіст 2023 року за версією фанатів.