Довгоочікувана зустріч Роналду та Мессі може не відбутися.
РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
21 січня 2024, 14:01
Товариський матч з Ан-Насра з Інтер Маямі заплановано на 1 лютого. Але, схоже, він відбудеться без португальської суперзірки.
Як повідомляє Arabic Sports, спаринг може пропустити нападник саудівської команди Кріштіану Роналду. У португальця пошкодження литкового м'яза, на відновлення від якого потрібно мінімум пара тижнів.
Раніше стало відомо, що Роналду отримав нагороду Globe Soccer Awards, як найкращий футболіст 2023 року за версією фанатів.