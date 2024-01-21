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Довгоочікувана зустріч Роналду та Мессі може не відбутися.

Товариський матч з Ан-Насра з Інтер Маямі заплановано на 1 лютого. Але, схоже, він відбудеться без португальської суперзірки.

Як повідомляє Arabic Sports, спаринг може пропустити нападник саудівської команди Кріштіану Роналду. У португальця пошкодження литкового м'яза, на відновлення від якого потрібно мінімум пара тижнів.

Раніше стало відомо, що Роналду отримав нагороду Globe Soccer Awards, як найкращий футболіст 2023 року за версією фанатів.