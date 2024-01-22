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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 21 січня 2024 року.

Завершилася 697 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

"рф витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити. КНДР є найбільшим постачальником зброї для російської армії", – Буданов.

Окупація Крохмального на Харківщині: у ЗСУ пояснили, що це тимчасове явище, тому що лінія фронту щоденно зміщується.

"Особисто я поки що не бачу потреби мобілізувати 500 000 людей", — Зеленський під час інтерв'ю Channel 4 News.

"Україна будує 1000-км лінію фронтових укріплень", – The Telegraph. Ці укріплення нагадують "лінію суровікіна" – трирівневу систему траншей, танкових пасток, опорних пунктів та мінування великих ділянок. Одна з головних ліній укріплень зараз проходить в 10 км від Авдіївки. Найбільш потужна лінія оборони навколо Чернігова, щоб унеможливити новий наступ на столицю. Ці укріплення і затримують просування рашистів, і заважають Україні повертати окуповані території.

"Атака українських БПЛА на рашистський Новатек зупинила один із заводів компанії" – Bloomberg. Цей завод працював на експорт через Балтійське море і давав паливо авіації

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 40 житлових будинків та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 2 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 ворожий дрон. Авіаційних ударів зазнали: Чернацьке та Середина-Буда Сумської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку ворога біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 7 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога в районі Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 6 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Водночас, українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, зенітно-ракетному комплексу, складу боєприпасів та вузлу зв’язку противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 760 окупантів, 10 танків, 11 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 14 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Завершується ще один тиждень цієї війни і наших активних дій, нашої оборони. Від початку лише цієї доби – вже близько 60 боїв. Найбільш інтенсивно – Авдіївський напрямок, також Бахмутський, Мар’їнський, Купʼянський, Південь нашої держави. Було більш ніж 50 російських обстрілів тільки з реактивних систем залпового вогню, а ще – десятки авіаційних та ракетних ударів.

За один цей день російські нелюди обстріляли понад сто міст, містечок, наших сіл у дев’яти областях: від Чернігівщини до Сумщини, Миколаївщина, Кіровоградщина, наші області. Особливо жорстокі російські удари – по Донеччині. На жаль, є поранені, є загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних, близьких.

За весь цей терор Росія буде відповідати – повинна відповісти. Без рішень москви про початок цієї агресії, цього терору були б живі зараз тисячі й тисячі людей. І тому так важливо притягти росію до повноцінної, справедливої відповідальності на всіх рівнях. На індивідуальному – щоб кожен воєнний злочинець відповідав, кожен терорист. І на рівні всієї держави-терориста – її активами і можливостями. росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає саме агресор".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!