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Захисник може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії.

Ан-Наср працює над підписанням захисника Манчестер Юнайтед Аарона Ван Біссакі, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, саудівський клуб хоче підписати англійця у зимове трансферне вікно.

Однак для цього їм необхідно розлучитися з одним із іноземних футболістів, щоб звільнити слот для Ван Біссакі.

Контракт Ван-Біссака з МЮ розрахований до літа 2025 року.

Цього сезону він відзначився двома результативними передачами у 17 іграх манкуніанців у всіх турнірах.