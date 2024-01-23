Захисник може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії.
ААРОН ВАН-БІССАКА, GETTY IMAGES
23 січня 2024, 15:58
Ан-Наср працює над підписанням захисника Манчестер Юнайтед Аарона Ван Біссакі, повідомляє Telegraph.
За інформацією джерела, саудівський клуб хоче підписати англійця у зимове трансферне вікно.
Однак для цього їм необхідно розлучитися з одним із іноземних футболістів, щоб звільнити слот для Ван Біссакі.
Контракт Ван-Біссака з МЮ розрахований до літа 2025 року.
Цього сезону він відзначився двома результативними передачами у 17 іграх манкуніанців у всіх турнірах.