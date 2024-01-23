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Гравець відправився до чемпіонату Чилі.

Артуро Відаль буде грати у складі Коло-Коло з чемпіонату Чилі - повідомляє клуб у соцмережах.

Раніше він виступав у Атлетіко Паранаенсе, з якого перейшов у рідну команду в якості вільного агента.

Досвідчений гравець, який грав у багатьох топових клубах Європи, буде намагатися допомогти чилійському колективу виграти чемпіонат.

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У 2023 році він провів 34 матчі в усіх можливих турнірах і віддав два асисти.