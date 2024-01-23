Артуро Відаль буде грати у складі Коло-Коло з чемпіонату Чилі - повідомляє клуб у соцмережах

Раніше він виступав у Атлетіко Паранаенсе, з якого перейшов у рідну команду в якості вільного агента. 

Досвідчений гравець, який грав у багатьох топових клубах Європи, буде намагатися допомогти чилійському колективу виграти чемпіонат. 

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У 2023 році він провів 34 матчі в усіх можливих турнірах і віддав два асисти. 