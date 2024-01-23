Гравець відправився до чемпіонату Чилі.
Артуро Відаль - Getty Images
23 січня 2024, 17:57
Артуро Відаль буде грати у складі Коло-Коло з чемпіонату Чилі - повідомляє клуб у соцмережах.
Раніше він виступав у Атлетіко Паранаенсе, з якого перейшов у рідну команду в якості вільного агента.
Досвідчений гравець, який грав у багатьох топових клубах Європи, буде намагатися допомогти чилійському колективу виграти чемпіонат.
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У 2023 році він провів 34 матчі в усіх можливих турнірах і віддав два асисти.