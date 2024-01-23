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Клуб хоче зіграти їх із головною зіркою.

Ан-Наср може зіграти заплановані товариські матчі у Китаї в інший термін через пошкодження Кріштіану Роналду - повідомляє ресурс Global Times.

Генеральний директор клубу Гвідо Фієнга сказав, що команда хоче зіграти із Шанхай Шеньхуа та Ханчжоу Грінтаун пізніше, але проведе тренувальні зборі за графіком.

Кріштіану, який є найкращим гравцем 2023 року за версією вболівальників, отримав пошкодження і навряд чи зможе грати найближчим часом.

Також Ан-Наср 1 лютого гратиме з Інтером Маямі і Ліонеля Мессі.