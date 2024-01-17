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Французький форвард незадоволений наклепом на свою адресу від міністра внутрішніх справ Франції.

Нападник Аль-Іттіхада Карім Бензема подав до суду на міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, 36-річний француз подав позов про наклеп у зв'язках з міжнародною релігійно-політичною організацією "Брати-мусульмани", яка в деяких країнах вважається терористичною.

Сторона захисту футболіста зібрала документи на 92 сторінки із 80 додатками.

"Ми викидаємо людей ось так, на загальну ганьбу, тільки для того, щоб провести хибний комунікаційний трюк із наслідками для самого футболіста та його родини. Ми сіємо розкол у суспільстві Франції. У нас є багато людей, які не розуміють таких розмов. Деякі з них виключають Каріма Бензема, а деякі почуваються виключеними через те, що ми говоримо про нього. Це робить людина, яка називає себе політиком, яка має працювати для цих людей", — сказав адвокат Бензема.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Дарманен зробив заяву після публічної підтримки Бензема Палестини у військовому конфлікті з Ізраїлем: "Ми закрили 1100 закладів ісламізму, і протягом кількох тижнів мене особливо цікавив пан Бензема, який має сумнозвісні зв'язки з "Братами-мусульманами".

Раніше повідомлялося, що Аль-Іттіхад не відпустить Бензема до іншого клубу взимку.