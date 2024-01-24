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Очільник УЄФА прокоментував розвиток футболу на Близькому Сході.

Уже не перше й далеко не останнє трансферне вікно грошовита Саудівська Аравія намагається заходити на європейський футбольний ринок та за допомоги божевільних контрактів переманювати на свій бік найвідоміших гравців субконтиненту.

Є більш-менш удалі приклади подібної співпраці накшталт Кріштіану Роналду та Ан-Насра, проте трапляються й такі випадки, як історія суперечки Каріма Бензема та Аль-Іттіхада.

Не дивлячись на активність аравійців, президент УЄФА Александер Чеферін під час останнього інтерв’ю заявив, що не бачить підстав для хвилювання з цього приводу.

"Я зовсім не хвилююсь через це. Європейський футбол має дуже міцне коріння. Він — частина нашої культури, нашої історії. Цього не можна купити. Просто неможливо.

Так, гравці дійсно їдуть туди, тому що там великі контракти, навіть подекуди непристойно великі. І я жодним чином не звинувачую їх за це, але сказати за таких умов, що ти їдеш туди, щоб допомогти з розвитком футболу, — це жарт чи як?", — заявив функціонер.

Нагадаємо, що раніше Чеферін розгромив у критиці ідею створення Суперліги.