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Досвідчений наставник мав добрі результати на інших місцях роботи.

Ерве Ренар хоче знову працювати у чоловічій національній збірній - повідомляє ресурс RMCsport.

Тренер з 2023 року очолює жіночу команду Франції, з якою буде виступати на Олімпіаді наступного літа, а раніше був у збірній Саудівської Аравії.

Разом з даним колективом йому вдалося несподівано виграти в Аргентини у груповому етапі чемпіонату світу 2022 року. Також Ерве добре зарекомендував себе у африканських національних командах, де був наставником Марокко, Гани, Анголи, а з Кот д'Івуаром і Замбією вигравав Кубок Африки.

Африканська збірна називається наступним місцем роботи тренера, наразі невідомо, хто саме це буде.