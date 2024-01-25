Досвідчений наставник мав добрі результати на інших місцях роботи.
Ерве Ренар - Getty Images
25 січня 2024, 17:57
Ерве Ренар хоче знову працювати у чоловічій національній збірній - повідомляє ресурс RMCsport.
Тренер з 2023 року очолює жіночу команду Франції, з якою буде виступати на Олімпіаді наступного літа, а раніше був у збірній Саудівської Аравії.
Разом з даним колективом йому вдалося несподівано виграти в Аргентини у груповому етапі чемпіонату світу 2022 року. Також Ерве добре зарекомендував себе у африканських національних командах, де був наставником Марокко, Гани, Анголи, а з Кот д'Івуаром і Замбією вигравав Кубок Африки.
Африканська збірна називається наступним місцем роботи тренера, наразі невідомо, хто саме це буде.