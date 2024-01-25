Інше

Гравець може залишитися у нинішньому клубі.

Анхель Корреа може далі грати у Атлетіко Мадрид - повідомляє журналіст Маттео Моретто.

У трансфері вінгера був зацікавлений Аль-Іттіхад, але розмови між клубами дещо затягуються.

Тому Анхель залишиться у складі мадридського колективу у випадку невдачі із цим трансфером, наразі Корреа не отримує достатньо багато ігрових хвилин у команді, часто виходить лише на заміни.

Цього сезону 28-річний гравець провів 24 матчі в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 1 асист.