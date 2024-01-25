Сума трансферу бразильського футболіста становила 12 мільйонів фунтів стерлінгів.
Марлон Гомеш, Getty Images
25 січня 2024, 18:55
Півзахисник Васко да Гама Марлон Гомеш став гравцем донецького Шахтаря. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби остаточно домовилися про трансфер 20-річного бразильця, за якого "гірники" заплатять 12 мільйонів фунтів стерлінгів (14 млн євро).
Також наголошується, що угода включає чотири мільйони євро у якості додаткових бонусів.
Минулого сезону Гомеш провів 27 матчів, у яких відзначився одним асистом. Крім цього, він виступав за молодіжну збірну Бразилії.