Півзахисник Васко да Гама Марлон Гомеш став гравцем донецького Шахтаря. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби остаточно домовилися про трансфер 20-річного бразильця, за якого "гірники" заплатять 12 мільйонів фунтів стерлінгів (14 млн євро).

Також наголошується, що угода включає чотири мільйони євро у якості додаткових бонусів.

Минулого сезону Гомеш провів 27 матчів, у яких відзначився одним асистом. Крім цього, він виступав за молодіжну збірну Бразилії.