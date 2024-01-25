Україна

Сума трансферу бразильського футболіста становила 12 мільйонів фунтів стерлінгів.

Півзахисник Васко да Гама Марлон Гомеш став гравцем донецького Шахтаря. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби остаточно домовилися про трансфер 20-річного бразильця, за якого "гірники" заплатять 12 мільйонів фунтів стерлінгів (14 млн євро).

Також наголошується, що угода включає чотири мільйони євро у якості додаткових бонусів.

Минулого сезону Гомеш провів 27 матчів, у яких відзначився одним асистом. Крім цього, він виступав за молодіжну збірну Бразилії.