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Іспанець є одним з найкращих асистентів чемпіонату Саудівської Аравії.

Центральний півзахисник Альваро Медран, який є вихованцем мадридського Реала, приєднався до Аль-Іттіфака, повідомляє офіційний сайт саудівського клубу.

До очолюваного Стівеном Джеррардом колективу гравець приєднався з Ат-Таавуна. У першій половині поточного сезону він взяв участь у 19 матчах у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 9 асистами.

Контракт 29-річного іспанця з Аль-Іттіфаком розраховано на 3,5 сезони. Наразі невідомо, скільки Ат-Таавун отримав за свого півзахисника. Варто зазначито, що угода Медрана з уже попереднім його клубом втрачала чинність влітку 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно Аль-Іттіфак продовжив контракт зі своїм головним тренером Стівеном Джеррардом.