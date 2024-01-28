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Проте, гольової передачі українця не вистачило для звитяги над Гентом.

У рамках двадцять другого туру чемпіонату Бельгії-2023/24 Гент приймав Вестерло. Український опорник гостей Сергій Сидорчук відіграв повний матч.

Ексгравець київського Динамо був асистентом у першому голі своєї команди. Для 32-річного півзахисника ця гольова передача стала дебютною. Зазначимо, що тепер на його рахунку гол та асист у 16 матчах за Вестерло.

У підсумку, колектив, який представляє українець, так і не зумів втримати перемогу у зустрічі з колишнім суперником луганської Зорі у групі Ліги конференцій поточного сезону.

Гент — Вестерло 2:2

Голи: Гандельман, 44, 90+7 — Верман, 17, Мадсен, 87 (пен.)

Також зазначимо, що за підсумками цього матчу Вестерло посідає одинадцяту сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

Нагадаємо, нещодавно український лівий захисник Едуард Соболь приєднався до Генка.