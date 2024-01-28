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Завершився третій поєдинок 1/8 фіналу турніру.

У рамках 1/8 фіналу Кубка африканських націй-2023 збірна Екваторіальної Гвінеї зустрілася зі збірною Гвінеї.

Протягом першого тайму команди не зуміли порадувати глядачів голами. У другій половині зустрічі номінальні господарі залишилися у меншості через вилучення Бікоро. Ще трохи пізніше вони втратили можливість відкрити рахунок, оскільки Нсуе не вдалося відзначитися голом з 11-метрової позначки.

Долю поєдинку вирішив гол Байо у компенсований час — нападник французького Гавра подарував Гвінеї путівку до наступного раунду турніру.

Екваторіальна Гвінея — Гвінея 0:1

Гол: Байо, 90+8

На 68-й хвилині Нсуе не реалізував пенальті (стійка)

Вилучення: Бікоро, 55

Зазначимо, що у чвертьфіналі КАН у Кот-д'Івуарі на збірну Гвінеї чекає протистояння з переможцем дуелі Єгипет — ДР Конго.