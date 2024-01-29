Браян Ріаскос завершив оренду у Газіантеп - повідомляє офіційний сайт клубу

Угоду було анульовано за згодою сторін. Браян виступав у складі турецького колективу з 2023 року, а зараз може виступати у китайській команді Ціндао Вест Коуст. 

Також з 2022 року Ріаскос, що досі належить харківському Металісту, відправлявся у декілька оренд, в тому числі до Марітіму, але не на довгий термін. 

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Цього сезону 29-річний гравець провів 18 матчів в усіх можливих турнірах і забив 2 голи. 