Інше

Гравець спробує себе у новому національному чемпіонаті.

Браян Ріаскос завершив оренду у Газіантеп - повідомляє офіційний сайт клубу.

Угоду було анульовано за згодою сторін. Браян виступав у складі турецького колективу з 2023 року, а зараз може виступати у китайській команді Ціндао Вест Коуст.

Також з 2022 року Ріаскос, що досі належить харківському Металісту, відправлявся у декілька оренд, в тому числі до Марітіму, але не на довгий термін.

ТОП-10 найкращих трансферів 2023 року

Цього сезону 29-річний гравець провів 18 матчів в усіх можливих турнірах і забив 2 голи.