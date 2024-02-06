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Збірна Камеруну вилетіла з Кубка Африки на стадії 1/8 фіналу.

Федерація футболу Камеруну відхилила пропозицію Самуеля Ето'О, який хотів залишити пост президента організації. Про це повідомляє The Athletic.

42-річний Ето'О подав у відставку під час зустрічі з керівником ФФК у понеділок увечері в Яунді, де колишній нападник попросив інших членів правління також подати у відставку за власним бажанням.

Зустріч проводилася як оцінка виступу збірної Камеруну на Кубку африканських націй, у якому вони виграли лише один із чотирьох матчів та вилетіли на стадії 1/8 фіналу після поразки від Нігерії (0:2).

"Відновивши свою довіру до нього, щоб продовжити в тому ж темпі роботу з реконструкції та розвитку камерунського футболу, від заснування до вершини, як він планував у своєму проєкті, який отримав визнання під час виборів до Генеральної Асамблеї 11 грудня 2021 року", – йдеться в заяві Федерації футболу Камеруну.

Раніше Ето'О, легенда камерунського футболу, був звинувачений у договірних матчах, фізичних погрозах та підбурюванні до насильства.

Нагадаємо, Ето'О був обраний президентом ФФК у грудні 2021 року.