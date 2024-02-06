Збірна Камеруну вилетіла з Кубка Африки на стадії 1/8 фіналу.
Самуель Ето'О, Getty Images
06 лютого 2024, 11:20
Федерація футболу Камеруну відхилила пропозицію Самуеля Ето'О, який хотів залишити пост президента організації. Про це повідомляє The Athletic.
42-річний Ето'О подав у відставку під час зустрічі з керівником ФФК у понеділок увечері в Яунді, де колишній нападник попросив інших членів правління також подати у відставку за власним бажанням.
Зустріч проводилася як оцінка виступу збірної Камеруну на Кубку африканських націй, у якому вони виграли лише один із чотирьох матчів та вилетіли на стадії 1/8 фіналу після поразки від Нігерії (0:2).
"Відновивши свою довіру до нього, щоб продовжити в тому ж темпі роботу з реконструкції та розвитку камерунського футболу, від заснування до вершини, як він планував у своєму проєкті, який отримав визнання під час виборів до Генеральної Асамблеї 11 грудня 2021 року", – йдеться в заяві Федерації футболу Камеруну.
Раніше Ето'О, легенда камерунського футболу, був звинувачений у договірних матчах, фізичних погрозах та підбурюванні до насильства.
Нагадаємо, Ето'О був обраний президентом ФФК у грудні 2021 року.