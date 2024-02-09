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Угода з 44-річним українським фахівцем розрахована на півтора роки.

Болгарський Пирин на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Олександр Бабич.

Угода з 44-річним українським фахівцем розрахована на півтора роки.

Ассистентами Бабича будуть Олександр Лавренцов та Артем Філімонов.

"Для мене велика честь обійняти тренерську посаду в команді з історією. Нещодавно клуб відзначив своє 100-річчя, що зобов'язує і є величезним викликом. У команди є потенціал, і я вірю, що ми зможемо запропонувати гарну та результативну гру, яка порадує вболівальників у Благоєвграді", — сказав Бабич.

До цього Бабич тренував одеський Чорноморець, Маріуполь та Кривбас.

Після 20 турів Пирин набрав 16 очок і посідає 14 місце у турнірній таблиці чемпіонату Болгарії.