Украина

Клуб із Кривого Рогу розгляне інші кандидатури на посаду головного тренера.

Кривбас, який разом із Металістом підвищиться у класі і наступного сезону виступатиме в українській Прем'єр-лізі, оголосив про звільнення Олександра Бабича з посади головного тренера першої команди.

Контракт уродженця міста Алчевськ, яке тимчасово окуповано російськими терористами, а також угоди його тренерського штабу підійшли до свого завершення.

Сторони ухвалили взаємне рішення не продовжувати співпрацю, тому в УПЛ Кривбас очолюватиме вже інший фахівець.

"Футбольний клуб Кривбас повідомляє, що за обопільною згодою сторін вирішено не продовжувати контракт із головним тренером команди Олександром Бабичем та його тренерським штабом: Володимиром Бєлаковим, Олександром Лавренцовим, Артемом Філімоновим, Олександром Малаховим.

Олександр Бабич очолив Кривбас 2 жовтня 2021 року. Після його приходу наша команда жодного разу не програла: у 9 офіційних матчах здобула 6 перемог та 3 рази зіграла внічию. Саме за роботи Олександра Олександровича та його тренерського штабу Кривбас зумів повернутися на переможний шлях, та відірватися від найближчого конкурента на 9 очок.

Ну і нарешті, Олександр Бабич — той тренер, який повернув червоно-білих до УПЛ через дев’ять довгих років. Заслугу Сан Санича та його тренерського штабу у цьому історичному успіху Кривбасу переоцінити неможливо. Вони назавжди вписали свої імена в історію криворізького футболу та можуть вважати себе частиною великої родини Кривбас", — сказано на офіційному сайті криворіжського клубу.

Нагадаємо, що Кривбас виступить в УПЛ уперше за дев'ять років.